Dal Milan alla Juventus a vita: Locatelli rinnova con i bianconeri fino al 2030
(ANSA) - TORINO, 17 APR - "Tutto è iniziato da un sogno che avevo da bambino. Un sogno con questi colori addosso. La Juve per me non è mai stata solo una squadra, è sempre stata la mia maglia del cuore": comincia così il messaggio social di Manuel Locatelli, fresco di rinnovo fino al 30 giugno 2030. "Oggi poterla continuare a indossare, con la fascia di capitano al braccio, mi riempie di gioia e orgoglio - continua il centrocampista sul proprio profilo Instagram - grazie alla mia famiglia, agli amici, ai miei agenti, ai compagni ,ai tifosi e a tutto il club per esserci sempre stati e per la fiducia che mi dimostrate ogni giorno.
Andiamo avanti insieme, con passione e determinazione, per raggiungere traguardi sempre più importanti. Fino alla fine". (ANSA).
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan