L'Udinese trova la vittoria: battuto il Cagliari a domicilio

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L'Udinese vince la prima delle tre partite di questo sabato di Serie A Enilive. I friuilani di mister Kosta Runjaic hanno sconfitto il Cagliari per 0-2 in Sardegna, in una gara che è finita anche con un piccola rissa in campo. Entrambe le reti, per i bianconeri, sono arrivate nella ripresa: prima ha segnato Buksa al minuto 56 e poi ha raddoppiato Gueye nei minuti di recupero. Una vittoria che tiene vive le speranze (basse) di poter agganciare il settimo posto per l'Udinese, mentre il Cagliari non può ancora dirsi salvo aritmeticamente.

VENERDÌ 8

ore 20.45, Torino-Sassuolo 2-1

SABATO 9

ore 15, Cagliari-Udinese 0-2

ore 28, Lazio-Inter

ore 20.45, Lecce-Juventus

DOMENICA 10

ore 12.30, Hellas Verona-Como

ore 15, Fiorentina-Genoa

ore 15, Cremonese-Pisa

ore 18, Parma-Roma

ore 20.45, Milan-Atalanta

LUNEDÌ 11

ore 20.45, Napoli-Bologna