L'Udinese trova la vittoria: battuto il Cagliari a domicilio
L'Udinese vince la prima delle tre partite di questo sabato di Serie A Enilive. I friuilani di mister Kosta Runjaic hanno sconfitto il Cagliari per 0-2 in Sardegna, in una gara che è finita anche con un piccola rissa in campo. Entrambe le reti, per i bianconeri, sono arrivate nella ripresa: prima ha segnato Buksa al minuto 56 e poi ha raddoppiato Gueye nei minuti di recupero. Una vittoria che tiene vive le speranze (basse) di poter agganciare il settimo posto per l'Udinese, mentre il Cagliari non può ancora dirsi salvo aritmeticamente.
VENERDÌ 8
ore 20.45, Torino-Sassuolo 2-1
SABATO 9
ore 15, Cagliari-Udinese 0-2
ore 28, Lazio-Inter
ore 20.45, Lecce-Juventus
DOMENICA 10
ore 12.30, Hellas Verona-Como
ore 15, Fiorentina-Genoa
ore 15, Cremonese-Pisa
ore 18, Parma-Roma
ore 20.45, Milan-Atalanta
LUNEDÌ 11
ore 20.45, Napoli-Bologna
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