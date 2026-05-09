MN - Pellegatti: "Non illudetevi che Allegri rimanga. Non sono ottimista"

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Vigilia di una partita molto importante per il Milan che domani sera alle 20.45 a San Siro ospiterà l'Atalanta nella terzultima giornata di campionato: un impegno molto importante per i rossoneri che sono a caccia di punti cruciali per la qualificazione in Champions League. Al termine della conferenza stampa di Massimiliano Allegri che si è tenuta oggi a Milanello, la redazione di MilanNews.it ha intervistato il giornalista e tifoso milanista Carlo Pellegatti. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Anche Allegri è meno criticato perché il suo lavoro con passione lo fa?

"Non illudetevi troppo che Massimiliano Allegri rimanga. Io in questo momento mi auguro che rimanga, perché io sono allegriano, ma non sono ottimista. Se non si arriva in Champions non rimarrà sicuramente, se andassimo in Champions vorrei che rimanesse ma se mi dicessi di giocare dieci euro non li giocherei. Se rimane Furlani, no sicuramente dopo quello che è successo a gennaio. Cambiasse qualcosa, bisogna vedere cosa cambiera: ma adesso non sono molto ottimista"