Promulgata una multa shock del Real a Valverde e Tchouameni per la rissa

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(ANSA) - ROMA, 08 MAG - Mezzo milione di euro di multa. E' la sanzione choc che il Real Madrid ha inflitto a Federico Valverde e Aurelien Tchouameni per la rissa nello spogliatoio dopo l'allenamento di ieri a Valdedabas che ha anche provocato un infortunio all'uruguaiano. Il club madrileno ha annunciato con un comunicato la sua decisione, adottata al termine del procedimento disciplinare avviato ieri nei confronti dei due, i quali "hanno espresso il loro più profondo rammarico per l'accaduto e si sono scusati reciprocamente", senza prendere altri provvedimenti. Mentre Tchouameni ha partecipato all'allenamento, Valverde dovrà stare a riposo almeno una decina di giorni a causa di un trauma cranico. I due, che avevano avuto un primo diverbio mercoledì in allenamento, si sono scontrati nuovamente ieri, durante e dopo la sessione di allenamento, un alterco in cui il vice-capitano del Real è rimasto ferito. In un messaggio pubblicato su Instagram giovedì sera, Valverde ha fatto riferimento a un "incidente" con un compagno di squadra, senza nominare Tchouaméni, spiegando di aver "urtato accidentalmente contro un tavolo" durante una "discussione".

"In nessun momento il mio compagno di squadra mi ha colpito, e nemmeno io ho colpito lui", ha affermato l'uruguaiano. Tchouaméni non ha risposto pubblicamente. Il Real domenica andrà a Barcellona per un Clásico che potrebbe decidere le sorti della corsa al titolo della Liga, dato che ai catalani basterà un pareggio per vincere il campinato. Sarebbe un'ulteriore delusione per una stagione senza titoli per la squadra merengue. (ANSA).