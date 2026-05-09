Ordine avvisa: "Ho la sensazione che da questo clima di depressione acuta e di caccia al responsabile non possa sortire fuori niente di buono"

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Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Franco Ordine si è così espresso sul momento del Milan: "Il ko di Modric ha ulteriormente complicato i piani ma ritenere oggi che la colpa sia soltanto del club e in particolare di Furlani per la conduzione del mercato estivo è una parte della questione. Chi scrive, dal primo giorno, avendo misurato la cifra tecnica della rosa messa a disposizione di Allegri, ha sempre pensato che la Champions sarebbe stato un traguardo alla portata e che invece lo scudetto sarebbe stato un miracolo della natura.

Non solo. Ma se recupero la memoria delle prestazioni realizzati negli ultimi anni dal Milan rispetto a questi giorni difficilissimi colgo delle similitudini inquietanti a cominciare da Zagabria, per proseguire con il Feyenoord, per passare dalla sfida con la Roma in Europa leaguee concludere il riepilogo delle puntate precedenti con la finale di coppa Italia col Bologna in cui c’è stata la prestazione più bassa dell’era Conceiçao. Avviso ai tifosi: qualora il pubblico di domenica prossima contro l’Atalanta, dovesse invece di dare una mano alla squadra impaurita e senza bussola (Modric), complicarle la vita, l’esito sarebbe fin da ora scontato. E cioè un’altra sconfitta! L’intervento di Allegri martedì nello spogliatoio di Milanello ha risvegliato l’orgoglio del gruppo? Se bastassero le parole… Ho invece la sensazione che da questo clima di depressione acuta e di caccia al responsabile non possa sortire fuori niente di buono".