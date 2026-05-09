Ramazzotti: "Modric e Rabiot gli acquisti migliori, gli altri volti nuovi non hanno brillato"

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Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul calciomercato del Milan: "È l'ultima campagna acquisti, quella della scorsa estate e della finestra di gennaio. Il colpo migliore, forse, è stato lo svincolato Luka Modric, lasciato libero dal Real Madrid. Il "titolo" di miglior acquisto il croato se lo gioca con Adrien Rabiot, preso dall'Olympique Marsiglia per 7 milioni più bonus. Gli altri volti nuovi non hanno brillato. L'operazione più onerosa è legata a Christopher Nkunku, pagato 37 milioni più bonus al Chelsea. Leggermente meno costoso Ardon Jashari, centrocampista del Bruges pagato 34 milioni più bonus.

Samuele Ricci è stato acquistato dal Torino per 23 milioni più bonus, mentre De Winter è stato preso dal Genoa (è costato 18 milioni più 2 di bonus) per sostituire Thiaw. Pervis Estupiñán è sbarcato a Milanello per sostituire Theo Hernandez, ma i 17 milioni versati al Brighton non sono stati giustificati dalle sue prestazioni. Zachary Athekame è stato preso dallo Young Boys per 10 milioni, David Odogu David dal Wolfsburg per 7 milioni. A gennaio, senza pagare neppure un euro per il cartellino, dal West Ham è arrivato il tedesco Niclas Füllkrug. Per la prossima stagione invece presi Alphadjo Cissè (8 milioni + 2) dal Verona e Andrej Kostic (3) dal Partizan Belgrado".