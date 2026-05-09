Vocalelli sulla corsa Champions: "Tutto dipende dal Milan e dalla Juve che hanno il destino nelle proprie mani"

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Alessandro Vocalelli, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulla corsa Champions: "Sembrava (quasi) tutto scritto, con le ultime giornate destinate a diventare una passerella, anche per i posti Champions. Pensate che appena due settimane fa la classifica recitava: Milan 66, Juve 63, Roma e Como 58. Insomma, i rossoneri avevano otto lunghezze di vantaggio sulla concorrenza, i bianconeri 5 e (almeno nei confronti di Gasp) un ulteriore punto virtuale in più considerando gli scontri diretti. Le ultime cinque tappe sembravano insomma di trasferimento verso un tabellone finale se non definito, già comunque chiarissimo.

L’unico a credere realmente nella possibilità di un ribaltone era proprio Gasperini che - per strategia? Per tenere alta l’attenzione dei suoi? Per farsi coraggio? - continuava a ripetere di insistere. Fatto sta che nel giro di due gare proprio la Roma ha recuperato 5 punti ad Allegri e 4 a Spalletti. Senza contare che sarebbe un altro errore imperdonabile mettere fuori gioco il Como, che - almeno potenzialmente, contro Verona, Parma e Cremonese - ambisce a fare il pieno in questi 270 minuti. Certo, tutto dipende dal Milan e dalla Juve che hanno il destino nelle proprie mani. Ma dietro c’è chi arriva a tutta velocità e il pericolo adesso è reale".