Comotto, la prima stagione da professionista termina con la retrocessione: i suoi numeri

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Il campionato di Serie B è terminato ieri, o meglio, ieri si è conclusa la stagione regolare. Tra i verdetti definitivi emessi ieri sera, anche la retrocessione dello Spezia dove ha giocato per tutta la stagione, in prestito secco, Christian Comotto, talento classe 2008 del Milan. Il centrocampista di proprietà milanista è sceso in campo nell'1-1 in casa del Pescara che ha sancito la retrocessione in Serie C sia della formazione ligura che di quella abruzzese, insieme alla Reggiana.

Per Comotto si conclude amaramente il primo anno intero da professionista. Una stagione certamente non facile per il giovane talento italiano, capitato in un contesto che ha sofferto tantissimo sin dal primo giorno e che ha fronteggiato diversi cambi di guida tecnica. Complice anche un infortunio, il classe 2008 si è visto meno nella prima metà di stagione ma ha giocato con più continuità nella seconda metà. In totale Comotto ha collezionato 30 partite, condite da 1 assist arrivato in una delle due gare di Coppa Italia. Complessivamente ha raccolto 1350 minuti.