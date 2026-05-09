Allegri, il mio obiettivo è rimanere al Milan il più a lungo possibile
- MILANO, 09 MAG - "Chiamata dalla nazionale? Questo è un problema che non mi sono posto, anche perché quando ci sono cerco di risolverli. In questo momento qui la cosa più importante è il Milan, le prossime partite e il prossimo anno". Lo ha detto il tecnico del Milan Massimiliano Allegri, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Atalanta. "Abbiamo lavorato 10 mesi con grande attenzione e dedizione - ha aggiunto - dobbiamo avere rispetto di tutte le persone che si mettono a disposizione nostra per farci rendere al meglio. Ad altro non ho pensato perché il mio obiettivo è rimanere al Milan il più a lungo possibile".
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