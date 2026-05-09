Pasotto: "La gente osserva il post di Ibra e reputa lo svedese sconnesso dalla realtà rossonera"

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Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul ruolo di Zlatan Ibrahimovic: "In termini di ruolo, è tutto ineccepibile. Inattaccabile. In termini di opportunità, magari, un po' meno. Non è stata la prima volta e non sarà l'ultima in cui Ibrahimovic affida ai social qualcosa di frivolo quando il Milan attraversa un momento complicato. Zlatan, da quando riveste un ruolo di rilievo nella galassia rossonera, ha senza dubbio imparato ad agire in forma collegiale e a condividere determinate situazioni, ma l'autoreferenzialità rimane parte della sua essenza. È nel suo dna, lo caratterizza da sempre.

L'ultimo post sui social risale al 5 maggio e lo ritrae seduto con Tom Brady alle spalle che gli sta rasando i capelli a zero con la macchinetta. Commento di accompagnamento: "Una scommessa è una scommessa". Solo su Instagram, ha messo insieme 1,3 milioni di like. Non è dato sapere quali fossero i termini della scommessa (non è la prima volta che Zlatan si rasa) ma, al di là dello scatto oggettivamente simpatico, resta appunto un discorso di opportunità nella settimana probabilmente più complicata del Milan in questa stagione. La gente osserva il post di Z e reputa lo svedese "sconnesso" dalla realtà rossonera che parla di attacco a secco da mesi, assenza di gioco e, cosa più inquietante di tutte, di una Champions diventata improvvisamente a rischio".