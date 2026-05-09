La protesta è già partita. Due striscioni fuori da Casa Milan: le foto

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La contestazione contro la proprietà rossonera attesa per domani sera, in occasione della sfida di campionato contro l'Atalanta a San Siro in programma alle ore 20.45, sembra essere già partita. Nel pomeriggio di oggi, sabato, sono infatti già apparsi nel piazzale di fronte a Casa Milan, sede ufficiale del club, due striscioni di protesta contro la società e la dirigenza che non lasciano spazio a nessuna interpretazione. Domani l'appuntamento dato dalla Curva Sud Milano è alle ore 18 in Piazza Axum.

Nel primo striscione c'è un messaggio diretto per chi governa il club milanista che recita così: "Prigionieri di un ambiente malato: per favore andate via. Il Milan siamo noi tifosi". Nel secondo striscione, invece, vengono elencati quattro punti chiave del milanismo, come un monito e suggerimento di chi comanda al quarto piano di via Aldo Rossi: mentalità internazionale, stile ed eleganza, senso di appartenenza e competitività. Di seguito guarda le foto: