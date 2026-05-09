MN - Pellegatti: "Chiamare D'Amico e Italiano, mandare via Allegri: mossa che non mi piace"

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Vigilia di una partita molto importante per il Milan che domani sera alle 20.45 a San Siro ospiterà l'Atalanta nella terzultima giornata di campionato: un impegno molto importante per i rossoneri che sono a caccia di punti cruciali per la qualificazione in Champions League. Al termine della conferenza stampa di Massimiliano Allegri che si è tenuta oggi a Milanello, la redazione di MilanNews.it ha intervistato il giornalista e tifoso milanista Carlo Pellegatti. Un estratto delle sue dichiarazioni.

E sul futuro di Tare? C'è il nome di D'Amico...

"Se rimane Furlani ci sono grosse chance che arrivi D'Amico con Italiano, anche se andassimo in Champions. Chiamare D'Amico e Italiano con la Champions e mandare via Allegri è una mossa che è difficile fare con questo mood e che a me non piace. Se dovesse andare via Furlani per me non vengono nè D'Amico, nè Italiano. È il sesto anno che a maggio abbiamo questi problemi: nell'anno dello Scudetto, abbiamo vinto e hanno rinnovato Maldini il 30 giugno; l'anno dopo lo hanno mandato via; l'anno scorso con l'incertezza su Pioli e con Fonseca e Conceicao"