Iuliano: "Annata strepitosa di Bartesaghi: non è di prospettiva, già importante adesso"

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Quest'anno Davide Bartesaghi si è reso protagonista di un'importante prima stagione in prima squadra, rubando il posto da titolare a Pervis Estupinan sulla fascia di sinistra. Nelle ultime settimane, come tutta la squadra, il classe 2005 ha subito un calo nelle prestazioni ma sicuramente ha un potenziale importante ancora da esprimere. A parlare del giovane talento rossonero anche l'ex difensore Mark Iuliano che è intervenuto come ospite a Radio-TV Serie A.

Le parole di Mark Iuliano: "Bartesaghi forse quest'anno è stato l'esempio più importante: però dietro questo ragazzo c'è un lavoro della società per farlo giocare in prima squadra. Allegri non ha mai avuto paura di far giocare i ragazzi, però alla base c'è un lavoro importante. Bartesaghi sì ha avuto un piccolo calo perché ha fatto un'annata strepitosa perché accollarsi quel ruolo di terzino sinistro del Milan e farlo in quella maniera, con quella capacità, con quella eleganza... Non è di prospettiva, è già importante adesso ed è un 2005"