Domani la Curva Sud si ritrova nel pomeriggio: "Sempre e solo per il bene del nostro Milan"

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Nella serata di domani, quando il Milan scenderà in campo contro l'Atalanta in occasione della 36^ e terzultima giornata di campionato di Serie A Enilive, è prevista una contestazione abbastanza pesante dei tifosi nei confronti della società rossonera e in particolare dell'amministratore delegato Giorgio Furlani per il quale, sui social, è stata addirittura aperta una petizione negli scorsi giorni che ha già superato le 40.000 firme verificate dalla piattaforma.

La Curva Sud Milano, sui propri canali social, ha comunicato l'orario di ritrovo alle ore 18, quasi tre ore prima della partita, al consueto punto di ritrovo di Piazza Axum. Da qui partirà il corteo e verosimilmente anche la contestazione e protesta contro la società capeggiata da RedBird. Nella comunicazione fatta dal gruppo organizzto di tifosi rossoneri si legge: "Contro ogni censura, sempre e solo per il bene del nostro Milan"