Anche Pietro Paolo Virdis commenta contro la società: tutta la sua amarezza

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Anche alcuni ex giocatori che hanno fatto la storia del Milan si stanno schierando in questi ultimi giorni contro la proprietà rossonera, contro cui i tifosi del Diavolo hanno fatto montare nuovamente la protesta. In particolare è la figura di Giorgio Furlani a essere sotto i riflettori in questo periodo. Oggi Pietro Paolo Virdis ha lasciato un commento sotto al post di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport che affrontava il tema, e ha fatto emergere tutto il suo dispiacere per lo stallo attuale in cui si ritrova il Milan.

Il commento amaro di Pietro Paolo Virdis sull'attuale situazione del Milan e della sua società: "Vorrei raccontare la tristezza dei festeggiamenti dei 125 anni del Milan... Vorrei far sentire le voci dei tifosi che ci raccontano l'amarezza del caro biglietti... Vorrei raccontare dell'attaccamento ai colori che oramai appartiene solo a loro, a noi tifosi, legati al ricordo di un passato che, chi ci dirige, non conosce, non ha vissuto, non ha respirato... E si vede purtroppo"