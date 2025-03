L'Udinese vince ancora con un rigore, questa volta di Thauvin: Parma battuto

vedi letture

Terza vittoria consecutiva per l'Udinese, che batte di misura il Parma grazie a un calcio di rigore trasformato da Thauvin al 38'. Gran primo tempo dei bianconeri, che hanno messo sotto i gialloblù, per poi amministrare bene il risultato a favore nella ripresa nonostante la reazione della squadra di Chivu. Quattro successi e un pareggio nelle ultime cinque per Lucca e compagni, che cominciano a dare un'occhiata anche alla zona europea.

Lucca consegna il rigore della vittoria a Thauvin: pace fatta

Parte forte l'Udinese, che già al 18' impegna Suzuki con un bel tiro di Atta: risposta in due tempi del portiere giapponese. Thauvin è il più ispirato in campo e, non a caso, è proprio lui a sbloccare l'incontro. L'Udinese segna l'1-0 al 38' grazie a un magistrale calcio di rigore dell'ex Marsiglia, che si guadagna e trasforma il penalty dopo un tocco col braccio in area di Balogh, ravvisato dal signor Maresca con l'ausilio del VAR. Da apprezzare la scena precedente alla marcatura, in cui a consegnare il pallone a Thauvin è Lucca. Il diverbio di Lecce, insomma, sembra ormai definitivamente alle spalle per entrambi. Nessun tiro in porta sul fronte opposto per la truppa di Chivu, che per rimontare nella ripresa dovrà fare molto, molto più di così.

Reazione del Parma, spoiler: non basterà

Il Parma rientra in campo con uno spirito completamente differente e già al 47' chiama Padelli al primo vero (difficile) intervento: Estevez premia l'inserimento di Man, il rumeno da ottima posizione calcia e trova però una grandissima parata del portiere 39enne. L'Udinese perde Atta per infortunio (dentro Zarraga) al 60', poi Thauvin si mangia il 2-0 sparando fuori da posizione ravvicinata. Al 79' lo stesso Thauvin si riscatta trafiggendo Suzuki con un sinistro potentissimo, ma il gol viene annullato per fuorigioco di Lucca. Gol annullato, gol subito? Il neo-entrato Pellegrino cerca e sfiora il pari all'86', ma Padelli gli dice ancora di no. È una parata che salva il risultato e contribuisce alla vittoria della formazione di Runjaic.