L'ultima vittoria in trasfera del Milan risale a due mesi fa: numeri sconcertanti quando il Milan fuori casa

vedi letture

L'Atalanta batte il Milan all'ultimo respiro, decide un gol di Muriel. Quarta sconfitta in campionato per la squadra di Stefano Pioli, questa volta pesantissima anche per mantenere il ritmo di Juventus e Inter, ora sempre più distanti. Una prestazione negativa per i rossoneri, che hanno bisogno assolutamente di una svolta.

Con questa sconfitta, però, continua il trend negativo dei rossoneri in trasferta: l'ultima vittoria con il Milan ospite risale alla gara del 7 ottobre, dove la squadra di Stefano Pioli vinse di misura a Genova con un gol di Pulisic nei minuti finali. In totale sono quattro le vittorie fuori casa del Milan, su otto partite disputate fin qui.