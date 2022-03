L'ultimo derby meno di un mese fa: esultò il Milan con doppietta di Giroud

MilanNews.it

A meno di un mese di distanza dall'ultimo derby, Milan e Inter si ritroveranno di fronte questa sera per la sfida valida per la semifinale di andata di Coppa Italia. Era il 5 febbraio scorso e i rossoneri, grazie ad una doppietta di uno straordinario Giroud, riuscirono a ribaltare l'iniziale vantaggio nerazzurro firmato da Perisic vincendo la partita per 1-2.