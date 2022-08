L'ultimo Milan-Bologna un pareggio a reti bianche: l'ultima volta che il Milan non segnò in casa

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Si avvicina a grandi falcate la terza giornata di campionato: il Milan sfiderà sabato sera alle 20.45 a San Siro il Bologna di Mihajlovic. L'ultima gara a Milano tra le due squadre, lo scorso 4 aprile, fu un pareggio a reti bianche. In quell'occasione fu l'ultima volta che i rossoneri non riuscirono a segnare in casa in campionato. Dopo quella gara infatti: 2 gol al Genoa, 1 alla Fiorentina, 2 all'Atalanta e 4 all'Udinese.