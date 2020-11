L’università di Pittsburgh vuole studiare Ibra e il suo recupero dall'infortunio al ginocchio: "Mai visto nulla del genere, non è umano"

L'edizione odierna de Il Giornale riporta questa mattina un'interessante curiosità su Zlatan Ibrahimovic: un gruppo di specialisti della facoltà di medicina dell’università di Pittsburgh vuole infatti studiare l'attaccante del Milan per capire come ha fatto a recuperare in modo così naturale dopo l’infortunio al ginocchio nel 2017. "Mai visto nulla del genere, non è umano" è la loro chiosa.