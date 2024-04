La battuta di Pioli: "Quest'anno non in tanti sono stati milanisti"

Durante la conferenza pre Milan-Inter Carlo Pellegatti fa una premessa prima di arrivare alla domanda: "Passerò per Piolista, ma io sono Milanista...". Risponde il mister tra il serio ed il faceto: “Non in tanti lo sono stati quest’anno, milanisti”. A quel punto il giornalista finisce la battuta: "Come disse Gesù a Caifa, tu l'hai detto", scatenando l'ilarità dell'allenatore.

Una battuta che evidentemente, per l'allenatore, cela un fondo di verità. Ma sempre secondo Pioli le critiche non lo hanno toccato: "Non mi interessano. Voi giornalisti e i tifosi hanno diritto di criticare e giudicare. C’è chi l’ha fatto con rispetto e chi con meno rispetto. Ma non è una cosa che posso controllare”.