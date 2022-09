La Bosnia organizza un'amichevole con la Russia. Dura condanna del sindaco di Sarajevo

MilanNews.it

Non si placano le polemiche per la decisione della Federcalcio bosniaca di disputare una partita amichevole contro la Russia il prossimo 19 novembre. Il sindaco di Sarajevo, Benjamina Karic, ha minacciato di non far giocare più la Nazionale nella capitale: "Condanniamo fermamente la decisione della Federazione di giocare un'amichevole contro la Russia. Sarajevo è stata a lungo una città assediata da un invasore", ha detto riferendosi all'assedio serbo durante la guerra in Bosnia (1992-1995).