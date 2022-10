La carica di Giroud: "Abbiamo lottato fino alla fine, orgoglioso di questo gruppo"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nessun gol, ma tanto lavoro per la squadra e una clamorosa traversa su punizione: l'Empoli-Milan di Olivier Giroud, fresco trentaseienne, è stato comunque di livello. Il francese ha espresso tutta la gioia per la vittoria nel recupero al Castellani sui suoi social: "Crederci sempre daaaiii. Abbiamo creduto e lottato per questo risultato fino la fine della partita. Orgoglioso di questo gruppo e dei nostri tifosi".