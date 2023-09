La carica di Ibra all'ambiente rossonero: "Dai, dai, dai! Positivi, energia oh!"

Poco meno di tre ore a Milanello per Zlatan Ibrahimovic, che questa mattina ha salutato la squadra e lo staff e ha assistito all'allenamento alla vigilia della gara con il Newcastle. L'attaccante svedese, si vede in un video pubblicato dal Milan sul proprio profilo TikTok, dice a chi l'ha accolto nel centro sportivo di Carnago: "Dai, dai, dai! Positivi, energia oh!"