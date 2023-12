La classifica aggiornata di Serie A: il Bologna fallisce l'aggancio al quarto posto

vedi letture

Il Bologna che già pregustava l'aggancio al Napoli al 4° posto deve accontentarsi di un solo punto nella trasferta del Via del Mare contro il Lecce. Il pareggio proietta comunque i rossoblù al 5° posto in solitaria, in attesa della Roma.

Questa la classifica aggiornata:

Juventus 33

Inter 32*

Milan 29

Napoli 24*

Bologna 22

Roma 21*

Atalanta 20*

Fiorentina 20*

Lazio 20

Monza 18

Frosinone 18

Torino 16*

Lecce 16

Sassuolo 15*

Genoa 15

Udinese 11*

Empoli 11

Cagliari 10

Verona 9*

Salernitana 8*

* una partita in meno