La classifica aggiornata: il Bologna vince e supera momentaneamente il Milan

Dopo la vittoria del Bologna contro il Monza, la classifica di Serie A continua ad aggiornarsi in attesa dei prossimi impegni di questa sera. Alle 18.00 in campo la Roma contro l'Udinese, e alle 20.45 il derby tra Inter e Milan, decisivo anche e soprattutto in ottica punti e classifica.

Di seguito la classifica aggiornata:

Torino 11

Udinese 10*

Napoli 10

Juventus 9

Empoli 9

Inter 8*

Lazio 7

Atalanta 6*

Verona 6

Fiorentina 6

Bologna 6

Milan 5*

Parma 5

Genoa 5

Lecce 5

Venezia 5

Roma 3*

Monza 3

Como 2*

Cagliari 2

Una gara in meno *