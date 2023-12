La classifica aggiornata: il Monza vince, scavalca la Lazio e sogna la Champions

Il Monza soffre ma vince 1-0 contro il Genoa grazie a un gol nei minuti finali da parte di Dany Mota. I ragazzi di Raffaele Palladino, in attesa delle prossime partite, sognano l'Europa: brianzoli al momento a -3 punti dalla Roma quarta in classifica. La rete dei biancorossi è arrivata dopo la sostituzione di Lorenzo Colombo, apparso forse troppo statico ma comunque autore di una buona prestazione anche senza aver trovato la via della rete.

Di seguito la classifica aggiornata dopo la vittoria del Monza contro il Genoa:

Inter 38*

Juventus 36*

Milan 29*

Roma 24

Napoli 24*

Fiorentina 23

Atalanta 23*

Bologna 22

Monza 21*

Lazio 21*

Torino 20*

Frosinone 19*

Lecce 16

Genoa 15*

Sassuolo 15

Udinese 12*

Empoli 11

Verona 11*

Cagliari 10

Salernitana 8

Una partita in più *