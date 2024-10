La classifica aggiornata: il Napoli allunga a +5 sul Milan con una partita in più

vedi letture

Nell'anticipo del venerdì sera il Napoli non sbaglia e vince 3-1 contro il Como, confermando e allungando il primato in classifica. Questa sera in campo Verona e Venezia. Di seguito questa la classifica aggiornata:

Napoli 16 *

Juventus 12

Milan 11

Inter 11

Torino 11

Empoli 10

Lazio 10

Udinese 10

Roma 9

Como 8 *

Fiorentina 7

Atalanta 7

Bologna 7

Verona 6

Parma 5

Cagliari 5

Genoa 5

Lecce 5

Venezia 4

Monza 3

Una gara in più *