La classifica aggiornata, inter e Juve fanno un favore al Milan: ma il Napoli tenta la fuga

Pareggio a dir poco inaspettato, viste anche le otto reti segnate, tra Inter e Juventus a San Siro. Il derby d'Italia valido per il nono turno di Serie A non smuove quindi gli equilibri in vetta alla classifica, anzi semmai vede il Napoli di mister Antonio Conte allungare a più 4 sull'Inter e più 5 sulla Juve grazie al successo di ieri contro il Lecce.

Questa la classifica aggiornata di Serie A:

Napoli 22

Inter 18

Juventus 17

Atalanta 16

Udinese 16

Lazio 16

Milan 14*

Torino 14

Fiorentina 13*

Empoli 11

Roma 10*

Bologna 9*

Como 9

Cagliari 9

Verona 9

Parma 8

Monza 8

Genoa 6

Lecce 5

Venezia 5

Una gara in meno*