La classifica aggiornata: l'Atalanta a caccia del Milan, ma i rossoneri puntano in alto

vedi letture

Molte sorprese e partite che dovranno ancora dare un responso importante, è questo ciò che sta emergendo dalle 25^esima giornata di Serie A 2023-2024, con il Milan di Mister Pioli in campo domani sera alle 20:45 sul campo del Monza di Raffaele Palladino. Con l'Inter che continua a vincere, ma con la Juventus a secco di vittorie da 3 turni consecutivi, per i rossoneri quella di domani potrebbe rappresentare una grande occasione per sorpassare i bianconeri in classifica e posizionarsi così al 2^ posto. In ottica Champions l'Atalanta vince 3-0 contro il Sassuolo e prova quindi ad avvicinarsi al Milan.

Di seguito la classifica aggiornata:

Inter 63*

Juventus 54

Milan 52*

Atalanta 45

Bologna 42*

Roma 38*

Lazio 37*

Fiorentina 37*

Napoli 36*

Torino 36*

Monza 30*

Genoa 30

Lecce 24

Frosinone 23*

Udinese 22*

Empoli 21*

Sassuolo 20*

Verona 20

Cagliari 18*

Salernitana 13

Una gara in meno*