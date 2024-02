La classifica aggiornata: tonfo Juve! Adesso il Milan è a -1

La 24^esima giornata di campionato, ancora una volta ha regalato emozioni e novità in ottica classifica. Con l'Inter di Inzaghi ancora saldamente al comando e con una lotta Champions sempre più in equilibrio, all'inseguimento dei nerazzurri si inserisce ancora una volta il Milan di Pioli, che dopo aver vinto contro il Napoli e aver visto la Juventus perdere in casa contro l'Udinese, si ritrova così a -1 dal secondo posto.

Di seguito la classifica aggiornata:

Inter 60*

Juventus 53

Milan 52

Atalanta 42*

Bologna 39*

Roma 38

Fiorentina 37*

Lazio 37*

Napoli 35*

Torino 23*

Monza 30

Genoa 29

Lecce 24

Frosinone 23

Udinese 22

Empoli 21

Sassuolo 23*

Verona 19

Cagliari 18

Salernitana 13

Una gara in meno*