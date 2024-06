La classifica di Albertini: "Ancelotti al livello di Rijkaard, Pirlo il più forte"

Nel quarto e nuovo episodio di Unlocker Room - The Rossoneri Podcast, nuovo speciale podcast curato e prodotto dal Milan con ospiti alcuni protagonisti del mondo rossonero, presenti e passati è stato intervistato l'ex storico centrocampista Demetrio Albertini. Questo un estratto delle sue interessanti parole:

La piramide di Albertini: da Ancelotti a Pirlo, chi è il migliore: "Allora Ancelotti lo metto in seconda fascia insieme a Rijkaard, al primo posto metto Pirlo. Fernando Redondo purtroppo contiamo la sfortunata esperienza al Milan, lo metto in ultima fascia insieme a Giunti, Biglia e Montolivo. Io mi metto in terza fascia con Tonali e Desailly".