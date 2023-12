La classifica di Champions League: Milan terzo per differenza reti

LA CLASSIFICA FINALE DEL GIRONE F DI CHAMPIONS LEAGUE

Il Borussia Dortmund passa per primo, si qualifica anche il PSG in virtù della miglior differenza reti con il Milan, che andrà in Europa League

BORUSSIA DORTMUND 11

PSG 8

MILAN 8

NEWCASTLE 5