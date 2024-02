La classifica di Serie A dopo 23 giornate: allunga l'Inter, il Milan si consolida

Buona anche la terza per la Roma di mister Daniele De Rossi, che spazza via il Cagliari dell'ex Ranieri e scavalca il Bologna in classifica, piazzandosi al quinto posto in solitaria. Di seguito la graduatoria aggiornata di Serie A dopo tutte le gare valide per il 23° turno.

La classifica aggiornata

Inter 57 punti (22 partite giocate)

Juventus 53 (23)

Milan 49 (23)

Atalanta 39 (22)

Roma 38 (23)

Bologna 36 (22)

Napoli 35 (22)

Lazio 34 (22)

Fiorentina 34 (22)

Torino 32 (22)

Genoa 29 (23)

Monza 29 (23)

Lecce 24 (23)

Frosinone 23 (23)

Sassuolo 19 (22)

Udinese 19 (22)

Hellas Verona 18 (23)

Cagliari 18 (23)

Empoli 18 (23)

Salernitana 13 (23)