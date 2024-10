La classifica di Serie A dopo il mercoledì: questa sera il Milan può essere decimo

Importante battuta d'arresto per la Juventus in casa contro il Parma. Un 2-2 che di fatto permette il sorpasso dell'Atalanta ai bianconeri, con la Dea vittoriosa per 2-0 contro il Monza. La squadra di Thiago Motta scivola così al 4° posto, e soprattutto a -7 di distanza dal Napoli capolista. Il Parma sale un paio di gradini in fondo alla classifica, mentre il Monza resta a quota 8 con Lecce e Venezia. Questa la classifica aggiornata della Serie A:

Napoli 25

Inter 21

Atalanta 19

Juventus 18

Fiorentina 16*

Lazio 16*

Udinese 16

Milan 14*

Torino 14*

Bologna 12*

Empoli 11

Roma 10*

Como 9*

Parma 9

Verona 9

Cagliari 9

Monza 8

Venezia 8

Lecce 8

Genoa 6

* una partita in meno