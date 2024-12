La classifica di Serie A dopo la domenica: ottavo posto inaccettabile per il Milan

Altra frenata per il Milan in casa contro il Genoa, in una partita che doveva essere di festa per i 125 anni del club e che invece si è trasformata in una serata amara. Solo 0-0 contro il Grifone che raccoglie così un altro importante punto in ottica salvezza agganciando a 16 lunghezze Roma e Lecce. I rossoneri restano invece all'ottavo posto con 23 punti, ad 8 punti dalla zona-Champions.

Rallenta anche la Fiorentina che perde a Bologna e rimane a quota 31, la Viola però, che ha anche una partita da recuperare, è attualmente ancora fra le squadre che sarebbero qualificate per l'Europa che conta. Vince il Como che fa un bello scatto-salvezza, mentre la Roma si ritrova risucchiata nella zona rossa.

Ecco di seguito la classifica aggiornata della Serie A.

Atalanta 37

Napoli 35

Inter 31**

Fiorentina 31*

Lazio 31*

Juventus 28

Bologna 25*

Milan 23*

Udinese 20

Empoli 19

Torino 19

Roma 16

Genoa 16

Lecce 16

Parma 15

Hellas Verona 15

Como 15

Cagliari 14

Monza 10

Venezia 10