La Curva: "Questa è la risposta più bella che i milanisti potessero dare"

Nel corso della contestazione dei tifosi rossoneri nel piazzale di Casa Milan, la Curva Sud, che ha condotto la manifestazione, ha lanciato il suo messaggio nei confronti della società, della dirigenza e dei calciatori.

Così ha parlato la Curva: "Questa é la risposta più bella che i milanisti potessero dare: dobbiamo dare un segnale forte. Non esiste curva, club, rosso, arancio: esistono i milanisti e il milanismo. Cioè tutto ciò che qui in sede si sono dimenticati da un pezzo. Le cose da dire sono tante. Torniamo in questa piazza dopo tre anni dallo Scudetto più bello di sempre. Torniamo in questa piazza aver celebrato il ritorno in Champions assieme a Paolo Maldini. L’estate scorsa hanno voluto fare di testa loro, con arroganza, non ascoltando le parole della piazza, che voleva un profilo forte come Conte. Si sono accontentati di gente di basso profilo, mediocre, rinnegando la campagna acquisti a gennaio. Hanno abbandonato due allenatori al loro destino. Fonseca esonerato dai giornalisti fuori dallo stadio".

Poi la conta degli accusati: "I principali colpevoli di questo scempio sono: Paul Singer, arrivato come salvatore della patria e speculando sul Milan; Gerry Cardinale, che ha utilizzato il Milan per scopi commerciali dimenticando che qua siamo a Milano e non a New York; Giorgio Furlani, ottimo ragioniere ma totalmente inadeguato per guidare il gruppo di lavoro. A lui dobbiamo i ringraziamenti per averci riportato fuori dall’Europa; Paolo Scaroni, da anni al Milan con l’unico obbiettivo dello stadio ancora fermo al punto di partenza. Deriso a ogni uscita pubblica. Non vale un millesimo di chi l’ha preceduto; Ibra big boss, tanto amato da calciatore tanto inadeguato da consulente esterno. Colpevole del disastro Milan futuro; Moncada che, fatta eccezione per qualche acquisto, ha inanellato diverse scelte ineguagliabili".

Continua la Curva: "Nonostante certi personaggi, nonostante certe prestazioni vergognose, abbiamo sempre incitato il nostro Milan. Oggi é tempo di bilanci e se i conti societari sono in ottima forma l’umore di questa piazza non é mai stato così nero. Occorre rifondare seriamente. La vostra scelta più saggia sarebbe quella di vendere e farvi da parte, ma sappiamo bene che non sono operazioni che si chiudono e dall’oggi al domani. L’opzione più rapida é quella di lasciare il vostro posto al più presto a gente del mestiere, magari anche milanista. Siete riusciti a trasformare uno degli stadi più belli d’Europa in uno silenzioso, trovando clienti e turisti da spennare. Avete ucciso la passione di milione dei tifosi, avete annientato il milanismo per il fatturato".

Il messaggio si è concluso così: "Oggi i tifosi del Milan, qui presenti o in tutto il mondo, vi presentano il conto. Pagate e andatene via il prima possibile. Non vi lasceremo distruggere ancora una volta il nostro Milan”