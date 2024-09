La Curva si ritrova alle 18.45 all'arrivo del pullman rossonero: il motivo

Con un comunicato pubblicato sui propri canali social, la Curva Sud Milano ha voluto mandare un messaggio chiaro al club dopo un avvio di stagione decisamente poco soddisfacente e alla vigilia di un filotto di partite, tra Serie A e Champions League, decisamente importante. Questo il comunicato di ieri in vista di Milan-Venezia di stasera.

“L'inizio campionato del nostro Milan è stato a dir poco deludente, a tal punto che sembra di rivivere la fine della stagione appena trascorsa. Le nostre ambizioni non sono queste, nulla e nessuno puó essere giustificato per lo spettacolo imbarazzante mostrato nelle prime tre partite. Non ci sono più attenuanti o parafulmini per nessuno, ognuno si deve assumere le proprie responsabilità, nessuno escluso! Invitiamo tutto il popolo rossonero a ritrovarsi alle ore 18.45 davanti alla rampa d'ingresso dei pullman, per far capire a società, mister e giocatori che settembre rappresenta un bivio già decisivo per la nostra stagione! Con il Milan sempre nel cuore!".