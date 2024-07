La Curva Sud non sarà a Milanello, Ibra: "Dio non ha creato il mondo in un giorno, ma in sette. I tifosi vogliono vincere, siamo sulla stessa pagina"

Oggi pomeriggio a Milanello, per il primo allenamento della stagione sotto gli ordini di mister Paulo Fonseca, non ci sarà la Curva Sud Milano. Zlatan Ibrahimovic, che oggi ha parlato in conferenza, commenta così la scelta del tifo organizzato rossonero:

"Capisco questa passione e ambizione che si aspettano. Capisco che i tifosi vogliono vincere, ma siamo sulla stessa pagina. Oggi non ci saranno gli ultras perché mancano tanti giocatori importanti, capisco. Alla fine è una questione d'amore. Facciamo questo per soddisfarli. Essere al Milan vuol dire avere a che fare con la pressione, chi lavora qua sa che bisogna vincere. C'è garanzia? No. Ma siamo sulla stessa barca tutti quanti. Andiamo dritti tutti insieme, si pedala e si arriva. I miracoli non esistono, Dio non ha creato il mondo in un giorno, ma in sette giorni. Siamo al primo giorno".