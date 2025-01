La denuncia di Conceiçao: "Se avete visto i cambi della Juve sono diversi rispetto ai nostri ragazzi". Servono rinforzi

Nella conferenza stampa post Juventus-Milan, Sergio Conceiçao ha tra le righe mandato un messagio alla dirigenza, urlando, seppur in maniera silenziosa, di aver bisogno di rinforzi in vista di questa seconda parte di stagione. Come l'ha fatto il lusitano? Semplice, mettendo a confronto i cambi che lui e Thiago Motta hanno fatto nell'arco dei 90 minuti.

Mentre l'allenatore bianconero ha potuto fare affidamento su Weah, decisivo, Douglas Luiz, Vlahovic, Fagioli ed Adzic, mentre il rossonero su Alex Jimenez, Camarda, Jovic e Terracciano, giocatori che a detta del lusitano "Sono anche entrati bene", ma che sono comunque diversi rispetto a profili come l'attaccante serbo o il centrocampista brasiliano, decisamente più esperti, quantomeno per la categoria, rispetto ai giovani rossoneri.

Tramite queste dichiarazioni Conceiçao ha mandato un segnale chiaro, che adesso la dirigenza non deve fare altro che recepire. In teoria l'avrebbe fatto, perché comunque il Milan sarebbe ad un passo dal chiudere Kyle Walker dal Manchester City, ma le operazioni in etrata per questo calciomercato non si possono fermare all'inglese, anche perché le priorità sembrerebbero essere altre, come ad esempio un altro attaccante ed un centrocampista.

Per quanto concerne il reaprto offensivo Joao Felix è il nome più caldo, mentre per il centrocampo si continua a parlare di Bondo del Monza, nome sul taccuino del dt Moncada sin dai tempi del Nancy. Al momento, però, nessuno dei due ha ancora varcato i cancelli di Milanello, motivo per il quale Conceiçao spera che da qui al prossimo 2 febbraio possano arrivare, perché questo Milan ne ha bisogno.