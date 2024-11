La difesa sbanda, Maignan para ma Reijnders manda in vantaggio i rossoneri all'intervallo

FINE PRIMO TEMPO - Il Milan, nonostante un primo tempo di tanta confusione a livello di gioco e soprattutto in difesa, chiude lo prima frazione di gioco in vantaggio di un gol. I rossoneri la sbloccano al 43' grazie al colpo di testa di Reijnders dopo una bella ripartenza orchestrata da Chukwueze e Pulisic. Nei minuti iniziali annullato un gol al Monza che ha poi creato due o tre nitide palle gol, specialmente con Maldini: in una l'ex Milan si è mangiato la rete e nell'altra ha trovato la risposta Maignan. Il portiere francese protagonista anche con un miracolo su Pedro Pereira. Rossoneri compassati in attacco e in bambila difensivamente, però in vantaggio e questo può bastare.

DOVE VEDERE MONZA-MILAN

Data: sabato 2 novembre 2024

Ore: 20.45

Stadio: U-Power Stadium, Monza

TV: DAZN, Sky

Web: MilanNews.it