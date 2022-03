La Federcalcio turca sospende Cakir: ecco il motivo

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Cüneyt Çakir, uno degli arbitri più noti degli ultimi anni, è stato sospeso dalla Federazione turca fino a nuovo avviso insieme ad altri dodici colleghi. Çakır non potrà più dirigere né partite di campionato, né match delle competizioni UEFA e FIFA. Il motivo? "Il rinnovo del collegio arbitrale nazionale, come parte fondamentale della ristrutturazione da intraprendere nei prossimi anni". Arbitro internazionale dal 2006, Çakir è stato molto discusso qualche mese fa per la direzione di Milan-Atletico Madrid.