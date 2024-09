La FIFA pensa a un ampliamento del Mondiale Femminile: 48 squadre a partire dal 2031?

Dopo l’allargamento da 24 a 32 squadre operato nell’ultima edizione del Mondiale Femminile tenutasi in Australia e Nuova Zelanda, la FIFA sta pensando a un ulteriore ampliamento delle nazionali partecipanti per garantire la parità con il Mondiale maschile che dalla prossima edizione – in Canada, Messico e Stati Uniti nel 2026 – vedrà al via ben 48 formazioni.

Il motivo di questa scelta è anche legato ai nuovi record di presenze e ascolti fatti segnare dall’edizione del 2023 che è stata considerata un momento spartiacque per il movimento femminile facendo aumentare le richieste alla FIFA di espandere ulteriormente il torneo con il presidente Gianni Infantino che è stato sollecitato da più parti per discuterne in uno dei prossimi consigli direttivi dell’organismo che governa il calcio mondiale.

Si tratterebbe di un aumento molto importante, ben 16 squadre in più, che andrà valutato attentamente per non abbassare il livello qualitativo della competizione anche se si parla di tempi lunghi per il varo. Il prossimo Mondiale, in programma in Brasile nel 2027, infatti sarà ancora con la formula attuale e dunque l’ampliamento potrebbe arrivare solo a partire dal 2031.