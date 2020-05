La FIGC si adeguerà sulla quarantena: niente sconti da parte del Comitato Scientifico

Il Corriere dello Sport oggi in edicola spiega che la FIGC, a proposito di un tema delicato come la quarantena in caso di nuove positività, ha capito che il Comitato Tecnico Scientifico non è avvezzo a trattative sul tema. È la questione irrisolta che mette a rischio la regolare conclusione del campionato: tutti in isolamento per 14 giorni alla prima positività, i consulenti del Governo non fanno sconti e la Federazione si adeguerà sperando in un ulteriore calo dell'epidemia.