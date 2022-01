La Fiorentina accoglie Valentina Giacinti: il comunicato e le prime foto

La Fiorentina ha ufficializzato l'arrivo in prestito dell'ex Milan Giacinti: "ACF Fiorentina comunica di aver perfezionato il prestito dall'AC Milan per il diritto alle prestazioni sportive della calciatrice della Nazionale Italiana Valentina Giacinti. Nata a Bergamo il 2 Gennaio 1994, ha giocato nella squadra rossonera negli ultimi tre anni e ha vestito le maglie di Atalanta, Napoli, Seattle, Mozzanica e Brescia. Tre volte capocannoniera della Serie A Femminile, con una Supercoppa Italiana, un Campionato USA (Washingotn State) e una Evergreen Cup nel suo palmares, vanta più di 260 reti in carriera con sei presenze e due goal in Champions League. Azzurra dal 2010, difende i colori della Nazionale Maggiore con cui ha segnato 16 volte in 47 partite. La calciatrice ha scelto il numero 19 e indosserà la maglia viola fino al 30 Giugno 2022".