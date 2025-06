La Francia eliminata dalla Spagna: la pagella di Theo a cura de L'Equipe

Ieri sera si è giocata la seconda semifinale di UEFA Nations League in cui la Spagna ha avuto meglio della Francia con il pirotecnico risultato di 5-4, dopo che gli iberici erano stati in vantaggio fino al 5-1. La squadra Campione d'Europa affronterà in finale il Portogallo in un derby tra squadra vicine di casa. In campo per i transalpini, da titolare e per tutti i 90 minuti, anche il terzino rossonero Theo Hernandez che questa mattina, è stato giudicato con un voto al di sotto della sufficienza dalle pagelle de L'Equipe.

Questo il voto del massimo giornale sportivo francese a Theo Hernandez dopo la prestazione di ieri contro la Spagna: "Senza dubbio il difensore meno negativo. Nell’uno contro uno non ha sofferto così tanto contro Yamal. Tuttavia, il suo posizionamento resta spesso discutibile. Inoltre, tiene in gioco l’azione del secondo gol (25’). Il suo contributo offensivo è indiscutibile, con diversi tiri e alcuni cross pericolosi".

Questa la pagella di MilanNews.it per Theo: "Parte con buona gamba e sfiora il gol con un gran tiro a giro che si stampa sulla traversa. Ma è solo un’illusione: nella ripresa sparisce, travolto dalle folate di Yamal che lo mette costantemente in difficoltà. L’ammonizione è la ciliegina su una serata da dimenticare".