La FSE scrive alla UE contro la Super League: "Serve un piano d'azione chiaro"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

Il progetto della Superlega incontra nuove resistenze tra gli appassionati di tutto il mondo. Come riportato da Calcio e Finanza, la Football Supporters Europe (FSE), un network europeo di tifosi formalmente costituito come organizzazione non a scopo di lucro con membri in 48 paesi aderenti alla UEFA, ha lanciato una European Citizens Initiative (ECI) per invitare l'Unione europea a proteggere il modello europeo di sport e la partecipazione dei tifosi alla sua gestione. Con una nota diramata sul proprio sito ufficiale, l'associazione ha lanciato un appello alle istituzioni: "Basta! Dobbiamo trasformare l’ondata di indignazione, solidarietà e determinazione comune che è emersa in reazione alla proposta della Superlega in un piano d’azione chiaro, pratico, a lungo termine e a livello europeo".

Nel dettaglio, la FSE sta cercando di sollecitare la Commissione europea a preservare il merito sportivo, a riconoscere il valore sociale e la specificità dello sport e a coinvolgere i tifosi nelle discussioni per plasmarne il futuro a lungo termine.