La Gazzetta dello Sport: "Il fisco frena i tagli ai top player. Club in subbuglio"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica uno spazio alla Serie A con il titolo seguente: "Il fisco frena i tagli ai top player. Club in subbuglio". Attualmente le società risparmiano il 50% sulle tasse al lordo dei calciatori stranieri (e italiani al rientro dopo due anni) che sono stati tesserati dall'estate 2019 in poi. Per effetto di una comunicazione dell'Agenzia delle Entrate i benefici vengono "congelati", finché un nuovo DPCM non specifichi l'iter per l'utilizzo dei fondi destinati ai settori giovanili. Il mondo del calcio è in subbuglio: come faranno l'Inter con Eriksen e Lukaku, la Juventus con Ramsey, Rabiot e De Ligt o il Milan con Ibrahimovic?