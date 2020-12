La Gazzetta dello Sport: "Stadi aperti in Primavera. Ma niente modello inglese"

"Stadi aperti in Primavera. Ma niente modello inglese" scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Marzo, nelle previsione più ottimistiche la seconda metà di febbraio: la riapertura degli stadi in Italia non è all’ordine del giorno e per il momento è fuori dai radar. Ma un orizzonte temporale c’è, sempreché non si debba fare i conti con una terza ondata e con un’ulteriore impennata tragica della crisi pandemica. Riaprire adesso sarebbe una follia e se ne rendono tutti conto nel momento in cui si parla di nuove chiusure e di una zona rossa per tutto il Paese nelle prossime festività. Tuttavia, l’inizio delle vaccinazioni, combinato con una discesa della curva dei contagi, è uno scenario che potrebbe avviare una road map verso la riapertura. Il modello inglese non convince: l'idea di una riapertura 'sparigliata' non sembra convincere, meglio puntare su una riapertura generalizzata.