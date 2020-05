La Gazzetta dello Sport sulla Serie A: "Via libera in arrivo"

"Via libera in arrivo", titola La Gazzetta dello Sport in taglio laterale, dedicato alla Serie A, che dovrebbe ottenere oggi il via libera dal governo per la ripresa degli allenamenti collettivi dal 18 maggio. Ieri la sottosegretaria alla Salute, Zampa, ha dichiarato: "Si dovrebbe andare in quella direzione...". Per le società italiane prevarrà la linea dell'isolamento e non si seguirà dunque il modello tedesco.